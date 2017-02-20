JBHS Second Quarter Honor Roll, 2016-17

High Honors
Freshmen
Tabitha Aime, Nicole Angelescu, Catherine Caruso, Gregory Coleman, Sophia Danuszar, Nicholas DiStefano, Theresa Galban, Clark Gilmore, Julia Gjelaj, Julia Hartmann, Colin Holm-Hansen, Jesse Hubicki, Logan Janki, Gabrielle Johnston, Alex Klein Wassink, Ryan Lauter, Jack Ledbetter, Kathryn Liu, Claire McCann, Madeleine McHale, Sean McHale, Owen O’Reilly, Madison Opalinski, Adam Ortiz, Kaia Petrone, Schuyler Pritchard, Thomas Richetelli, Samantha Romaniello, Zachary Shortt, Caroline Spear, Matthew Sun, William Sutton, Ekaterina Taylor-Yeremeeva, Sarah Tedawes, Robert Tremont, Zoe Wegener, Luke Wergeles, Caroline Wexler, Sara Wiesenfeld
Sophomores
Sara Alix, Philip Bard, Charlotte Bridwell, Athena Buchan, Jenna Capella, William Carter, Hannah Ceva, Benjamin Chapin, Gabriella Chioffi, Anjali Duenwald, Henry Eubanks, Eva Fenningdorf, Margaret Green, Dilan Gunawardana, Carolyn Higgins, Riley Hilford, Samantha Katzmann, Spencer Katzmann, Julia Kochersperger, Cassidy Koopmann, Dakota Koopmann, Katelyn Kuczmarski, Victoria Marchetti, Elizabeth McCain, Patrick Meskers, Madalyn Migliorino, James Mocco, Carly Monson, Sean Mullin, Hannah Ota, Kimberly Pampel, Andrew Powell, Liam Prevelige, Joseph Redmond, Kevin Richetelli, Meredith Rief, Kiara Robichaud, John Ruggiero, Aidan Sheahan, Kaitlyn Siedman, Anna Speck, Elsie Tierney, Hannah Tunick, Maha Ulhaq, Sarah Villhauer, Janelle Wargo, Jack Warren, Gabrielle Wasco, Sarah Weinstein, Campbell Wilkerson, Andrew Yu
Juniors
Sara Adriani, Jacob Anderson, Amelia Barrow, Olivia Bass, Adam Boczar, Elena Bosak, Daniel Brey, Luca Cerbin, Caitlin Colangelo, Teresa DiStefano, Jessica Dolcimascolo, Anastasia Fassman, Tamar Friedman, Sumudu Gunawardana, Elizabeth Hayman, Patrick Higgins, Jessica Huminski, Rahul Kiefer, Keegan Kolf, Monica Koubeck, Grant LaGaipa, Jonathan Lam, Jacob Lenes, Alyssa Maisner, Miles Martin, Madeline Massey, Mishelle Mauricio, Daniel Molinaro, Thomas Navin, Lindsay Neumann, Alexandr Palvinski, Amanda Peterson, William Reed, Emily Shaw, Grace Smith, Jason Smith, Noah Sobel, Alyson Tomaszewski, Atticus Upson, Rachel Wagner, Kate Wegener, Rachel Wiesenfeld, Katherine Wright, Melani Zuckerman
Seniors
Margot Astorino, Michael Bortolot, Allison Brown, Michael Brown, Sara Capella, Gabrielle Colangelo, Michelle Curtis, Kaitlyn Doery, Katherine Durkin, Jack Goldburg, Marisa Gregory, Emily Haug, Nicole Kearney, Anastasia Koorn, Jessica Lam, Carolyn Lenoci, Richard Lenoci, EllieAnn Lesko, Allison Loder, Giorgio Marchetti, Christian Marini, Maeve McLeod, Tatiana Naclerio, Olivia Owens, Madeline Porter, Samuel Pronovost, William Rief, Gretchen Rooney, Benjamin Ruffing, Andrew Schur, Joseph Sherwood, Amanda Spak, Alison Stauffer, Katelyn Sun, Jenna Thoretz, Ryan Weinstein, Grant Worthington, Nicole Zaia, Katy Zhu
Honors
Freshmen
Constantine Albano, Erik Areklett, Stephanie Ballas, Meghan Bourgeault, Simon Castonguay, Annalie Ciolino, Isabella Cohen, Melissa Colasante, Aidan Cooke, David Cusick, David D’Augelli, Olivia DeSpirito, Benjamin Devine, Mia DiAmico, Alexa DiCamillo, Kayleigh Griffin, Crina Gutu, Alexandra Harris, Lilly Herman, Olivia Houlahan, Brett Hugo, Kristine Jones, Kieran Kelly, Kyleigh Keyes, Grant Kornblatt, Sydney Lockwood, Rebecca Mauro, Issabella Merrill, Sumer Muqbil, Natalie Pirro, Colby Powers, Paige Romano, Jenna Salvatore, Kira Schoenberg, Leah Sharon, Erin Sheehan, Quinn Siddiqui, Caden Simons, Jillian Stark, Laura Stauffer, Madigan Stichter, Cali Szogas, Margaret Taylor, Hannah Tedawes, Hannah Wergeles, Buster Whaley, Nathaniel Witt, Stephen Zigmond
Sophomores
Lazar Agoev, Emma Angell, William Brey, Jessica Canada, Elle Caton, Clara Coccoli, Riley D’Agostino, Casey Daignault, Lilly Davidson, Emma Delaney, William Denny, Isabelle DeSpirito, Ava DiZenzo, Nathan Fenningdorf, Alana Foodman, Lauren Fortier, Benjamin Gold, Christopher Gomolak, Savannah Gonzalez, Lucia Gorman, Deirdre Grob, Alexandra Hackel, Edward Hixson, Matthew Hixson, Heidi Hoffman, Josie Hoover, Matan Itah, Mikala Kiefer, Sabrina Lalor, Nikita Licudine, Daniel Mangieri, John McCleary, Charis McNally, Jacob McNamara, James Menapace, Annika Morgan, Noah Morgan, Matteo Naclerio, Alizabeth Neville, Emily Nolan, Claire O’Brien, Riley Paradise, Sara Polcari, Miles Rosenstein, Nicholas Rowberry, Alessandra Ruggiero, Nathaniel Sanders, August Sanderson, Nicholas Satriano, Annaliese Schweitzer, Henry Shaban, Angela Smith, Eren Snover, Annie Tamallanca, Christine Tong, Daniel Trimble, Chelsea Tsalapatanis, Jessica Wehrheim, Arden Westphalen, Laurel Winslow, Lillian Winters, Chase Yankowski
Juniors
Madison Amente, Kyle Andreoli, Ashley Arici, Sophie Bacas, Samantha Ballas, Jack Bebon, Victoria Biafore, Amelia Blackwell, Wesley Blackwell, Emma Boland, Samantha Brown, Abigail Bruce, Mackenzie Byck, Marissa Calvert, Bryce Carusone, Ella Chen, Benjamin Ciardullo, Kinsey Colby, Benjamin Coppock, Kate Coppola, Ryan Costenbader, Sophia Cowles, Matthew Cruz, Maximilian Daignault, Elizabeth Dehler, Nathaniel DeMelis, Morgan Devine, Stephan Dow, Nikitha Edupuganti, Nishitha Edupuganti, Benjamin El-Wardany, Adam Farmer, Marco Forgione, Trevor Furrer, Veronica Galban, Ella Gaspar, Thomas Glatzel, Logan Grey, Molly Healey, Henry Herman, Grace Hubbard, Cara Krupnikoff-Salkin, Kristy Kudej, Charlotte Leibell, Eric Lenhart, Audrey Liao, April Lichtman, Gwenyth Mars, Kaitlyn Mayhew, Morgan Moughty, Amanda Mullen, Julia North, Erica Pajonas, Anthony Paolini, Taylor Paradise, Ryan Prather, Taylor Rodriguez, Paulina Rydzewski, Henry Schaer, Jackson Stalowir, Alexander Stillman, Timothy Stone, Emily Sussmann, Albert Thome, Timothy Twomey, Michael Waugh, Mackenzie Wenzel, Charles Wilson, Nicolas Wolf
Seniors
Libby Albanese, Bastian Amstutz, Trenton Andreoli, Katharine Burns, Erin Carol, Carina Carusone, John Cavanaugh, Olivia Chioffi, Luke Ciccarello, Kaylin Colby, Bryan Coppinger, Bianca Criscuolo, Kayla Crosby, Rebecca D’Agostino, Mark D’Augelli, Katherine DiBella, Matthew Dorenbosch, Joseph Drake, Mairead Durkin, Branden Fernandes, Alexandra Franzino, Samuel Gaspar, Brian Giardina, Shannon Gilbert, Claudia Gombos, Lilian Griggs, Katarina Hackel, Jack Haller, Sebastian Hermantin, Samantha Hilford, Robert Hooker, Benjamin Hubner, Andrew Johnson, Maxie Johnson, Lily Kempenich, Olivia Kimball, Cristina Kontogiannis, Meridyth Leigland, Eva Leslie, Julianne Licamele, Isaac Losacco, Mackenzie Lynch, Sana Malik, Timothy Malone, William Maraffi, Jessica Matsuoka, Matthew McGannon, Grace McKeon, Isabel McNeill, Christopher Michaels, Brandon Muczynski, Andrew Nicoll, Katie Nolan, Nicholas Nonnenmacher, Kacey O’Connor, Naya Palacio Callaghan, Eleni Petridis, Elena Petron, Julia Rallo, Anirudh Reddy, Christopher Remmell, Madison Robinson, Anna Sandalidis, Jillian Saunders, Christopher Sezon, Liam Sheahan, Alexandra Smith, Max Sokolich, Johnathan Sorge, Lia Spear, Jake Stark, Andrew Stilson, Lillian Taeuber, Timothy Tamallanca, Maxwell Triano, Mahad Ulhaq, Ally Underberger, Phillipp Villhauer, Nicole Wallin, Sabrina Weiss, Hallie Wilk, Maia Wilk, Albert Wilkerson, Lee Winters, William Wyland, Morgan Yankowski