Easton Courier

Joel Barlow High School’s 2017 graduates

By Easton Courier on June 20, 2017 in Lead News, News, Schools · 0 Comments

Joel Barlow High School

Joel Barlow High School

Kristen Jane Acocella

Libby Lewanne Albanese

Jennifer Marie Alix

Bastian Amstutz

Cole Robert Anderson

Trenton Daniel Primo Andreoli

Liam Taylor Andrews

Margot Rose Astorino

John Thomas Baillie

Ann Lee Baldyga

Elijah Pete Barer

Rebecca Haley Barrett

Robert Rosengren Bartlett

James Kendrick Bebon

Asher Grey Benedetto

Michael Joseph Biros

Andrew Dean Boccarossa

Michael William Bortolot

Gianni Hwang Brannan

Allison Leah Brown

Michael Warren Brown

Katharine Grace Burns

Courtney Paige Busek

Jake Alexander Byck

Sara Ann Capella

Erin Carol

Carina Lyn Carusone

Preston James Caton

John River Cavanaugh

Dmitri Oleg Vincent Chambers

Ian MacBain Chapin

Olivia Marie Chioffi

Luke Jeffrey Ciccarello

Olivia May Cochrane

Taylor Marie Colamonico

Gabrielle Elizabeth Colangelo

Kaylin Odessa Colby

Zachary J. Connor

Samuel Nathan Console

Kyle William Converse

Bryan Edward Coppinger

William John Coward

Bianca Valencia Criscuolo

Kayla Joan Crosby

Michelle Barbara Curtis

Benjamin Alexander Curto

Rebecca Ann D’Agostino

Mark D’Augelli, Jr.

Alexander Mark Darlington

Abby E. Davidson

Alissa Marie Davies

Lydia Ann Dazzo

Gregory John DeCarlo

Sarah Victoria Dewley

Jack Rousselot Diaz

Katherine Frances DiBella

Kasey DiCicco

Tyler James Dickinson

Julian Michael Dinowitz

Kaitlyn Marie Doery

Matthew Marcellus Dorenbosch II

Joseph William Drake

Katherine Ryle Durkin

Mairead Foley Durkin

Andrew Bennett England

John Vegessi Faley

Trevor I. Feltman

Branden Moderno Fernandes

James Brigham Fleming

Nicole Marie Fragomeli

Julianna Emily Frank

Alexandra Franzino

Christian Javier Garcia

Armaan Ospina Garga

Nicolas Anthony Garoffolo

Samuel George Gaspar

Brian Michael Giardina

Shannon Elizabeth Gilbert

Melanie F. Gold

Jack Solovay Goldburg

Claudia Kathryn Gombos

Philip Steele Gombos

Mario Alexander Goncalves

Enzo Gonzalez

Rita Louise Gordon

Jack Cameron Grandchamp

Maya Rose Greene

Marisa Anne Gregory

Lilian Lijuan Griggs

Katarina Thorne Hackel

Jack P. Haller

Adele Rogers Hancock

Alex Thomas Harvey

Emily Marguerite Haug

Sebastian Franck Hermantin

Michael John Hermenze

Sydney Greenough Higgins

Samantha Mara Hilford

Robert William Hooker

Austin Lewis Houser

Benjamin Patrick Hubner

Andrew Clark Johnson

Maxie Marie Johnson

Christopher George Kaczegowicz

Fuad I. Kaoud

Kelly Ann Karazulas

Nicole Renee Kearney

Lily Samantha Kempenich

Olivia-Madison Marie Kimball

Kaya Klos

Nella Klos

Madison Frances Knoop

Ian Joseph Kocis

Cristina Marie Kontogiannis

Anastasia Koorn

Kelly Margaret Kowalski

Megan Elizabeth Kowalski

Benjamin John Krajnak

Jessica Lam

Ethan Francis Landau

Justin Abraham Landau

Joseph P. Laske

Jenna Morales Ledbetter

Meridyth Paige Leigland

Carolyn Anne Lenoci

Richard Joseph Lenoci

EllieAnn Lesko

Eva Campbell Leslie

Julianne Rose Licamele

Joshua Joseph Lockwood

Allison Margaret Loder

Kylie Rose Longo

Isaac Nicolas Losacco

Matthew Robert Lucido

Megan Casey Luckart

Ryan Robert Lutinski

Mackenzie Ann Lynch

Sana Asif Malik

Timothy Edward Malone

Matthew Michael Mangieri

William Matthew Maraffi

Briana Leigh Marcelino

Giorgio Giuseppe Marchetti

Christian Joseph Marini

Arianna Marie Marotta

Andrew Anthony Martinich

Maxwell John Rogers Matejka

Jessica Mae Matsuoka

Zach S. Mayper

Matthew Richard McGannon

Grace Wei McKeon

Maeve Elizabeth McLeod

Aidan Patrick McNally

Ryan Christopher McNamara

Isabel Grace McNeill

Joseph Phillip Mealha

Andrew Joseph Mencel

Christopher Van Michaels

Caroline Dusenbury Miller

Thomas Patrick Miller

Jashira Marie Morales

Brandon Muczynski

Tatiana A. Naclerio

Ali Najjar

Wynter Rose Nichols

Andrew D. Nicoll

John S. Nimons

Katie Ann Nolan

Nicholas Andreas Nonnenmacher

Kacey An O’Connor

Olivia An Owens

Naya Rosalie Palacio Callaghan

Emma June Paltauf

Luke Donald Paltauf

Robert John Paltauf

Jennifer Anne Pampel

Joseph Dale Paolini

Lance Robert Parisot

McKenzie Lynn Perna

Dimitrios Jeremy Petridis

Eleni Petridis

Matthew Stuart Petridis

Elena Christine Petron

Sophia Marie Petron

Christopher A. Popp

Madeline Rose Porter

Ethan Cole Portman

Samuel Johnston Pronovost

Julia Catherine Rallo

Anirudh R. Reddy

Christopher Paul Remmell

William Christopher Rief

Madison Jordan Robinson

Donuel Angel Roman

Gretchen Elizabeth Rooney

Christiana Isabel Rosa

Thomas Charles Rossini

Benjamin Thomas Ruffing

Anna Sandalidis

Jillian Clare Saunders

Emma Rose Scavo

Andrew Frank Schur

Joshua Tyler Schwaeber

John Declan Scully

Drew David Sennett

Christopher Charles Sezon

Liam Thomas Sheahan

Joseph Michael Sherwood

James Lloyd Siburn

Teresa Jeanne Siburn

Julia Ann Skrtich

Alexandra Noel Smith

Kelley Rose Smith

Angela Rose Socci

Max William Sokolich

Johnathan Sorge

Amanda Kathleen Spak

Lia Helen Spear

Franklin John Satterlee Speck

Milan Michael Spisek

Zachery Mathais Richard Standen

Jake Taylor Stark

Alison Elizabeth Stauffer

Harrison George Steinorth

Andy Stilson

Matthew Thomas Streat

Bailey Alan Studer

Katelyn N. Sun

Alex Syku

Gerald Nicholas Sylvia, Jr.

Lillian E. Taeuber

Timothy Armand Tamallanca

Daniel Joseph Tavares Zlock

Patrick William Tennant

Ronan Patrick George Tennant

Julia Frances Tenore

Maria Rosaria Tenore

Emma Caitlynne Thomas

Jenna Marie Thoretz

Dylan Tonken

Maxwell James Triano

Antonia Marie Tuccinardi

Mahad Fazal Ulhaq

Ally Chase Underberger

Kevin Charles Valenti

Phillipp Theodore Villhauer

Christopher John Walker

Nicole Lyn Wallin

Ryan Samuel Weinstein

Sabrina Maxine Cohen Weiss

Fredrik Roland Wieneke

Hallie Sophia Wilk

Maia Elaine Wilk

Albert Russell Wilkerson IV

Fletcher Wilmott

Lee Michael Winters

Grant David Worthington

William Richard Wyland

Morgan Elizabeth Yankowski

Nicole Winter Zaia

Katy Fan Zhu

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