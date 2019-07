Causal Sex in Norge: der prickelnde Trend!

Was genau ist „Casual Gratis Sex“? Er wird auch gerne als „Gelegenheitssex“ oder „Casual Dating“ bezeichnet und bedeutet, dass hier sexuelle Aktivitäten, die eher außerhalb einer romantischen Beziehung sind, stattfinden. Casual Sex kann sowohl eine einmalige sexuelle Begegnung, als auch ein langfristiges Arrangement sein, das fernab der üblichen romantischen Zweierbeziehung für Interessierte sehr prickelnd ist. Gerade in Norge liegt der Trend zu dieser Art von Beziehung ganz vorne. Genau das, was quasi zwischen einem „One-Night-Stand“ und einer klassischen Zweierbeziehung als „Grauzone“ liegt, sind die eher nicht ins Detail definierte Beziehungsformen, die immer mehr in Mode sind. Und genau hierzu gehört „Casual Sex“ in Norge. Die Übergänge sind meist also fließend.

Ein Beispiel: Gelegenheitssex in Oslo

Die sogenannte sehr legere „Hook-Up-Szene“ in Oslo ist ein Teil des Trends „Casual Gratis Sex“ in Norge. Wer auf dem Weg nach Oslo ist und Interesse an gelegentlichem Sex hat, kann in Norges Hauptstadt, die jung, pulsierend und modern ist, Casual Sex finden. Ob Paare oder Singles: In Oslo kann man diese ungezwungene Art des Sexlebens genießen. Die Stadt Oslo ist quasi wie ein Minenfeld auf der Suche nach Sex. Gelegenheitssex ist hier kein Tabuthema und Frauen und Männer können sich hier schöne Stunden buchen. Auch gerade Alleinreisende auf der Suche nach Sex werden in Oslo sicher fündig.

Oder auf norwegisch:

Den såkalte casual „hook-up scene“ i Oslo er en del av trenden „casual free sex“ i Norge. De som er på vei til Oslo og er interessert i sporadisk sex, kan finne casual sex i Norges hovedstad, som er ung, levende og moderne. Enten par eller singler: I Oslo kan du nyte denne uformelle måten å kjøre livet på. Byen Oslo er som en minfelt på jakt etter sex. Uformelt sex er ikke et tabuemne her og kvinner og menn kan bestille vakre timer her. Selv enslige reisende på jakt etter sex vil sikkert finne den i Oslo.

Die „Dating-Kultur“ in Norge

Die „Durex Global Sex Umfrage“ hat gezeigt, dass die Norweger im Bereich Casual Sex vorne liegen. Pro Person beträgt die durchschnittliche „Zahl der Sexualpartner“ 12,1. Das ist sehr hoch, denn er globale Durchschnitt liegt bei 9. Island und Finnland liegen mit 12,5 noch höher und die Umfrage ergab noch dazu, dass sich viele Norweger noch häufiger Sex wünschen. Satte 70 Prozent der Norweger hatten schon einen „One-Night-Stand“ und 41 Prozent gaben an, dass sie schon einmal eine außereheliche Affäre hatten. Die „Dating-Kultur“ in Norge ist also unkonventionell, schnell, bunt und modern. In Oslo, er Hauptstadt von Norge gibt es neben den Einheimischen auch viele Studenten, Rucksacktouristen oder allgemeine Touristen und diese suchen und finden hier im Dating-Bereich viele Gelegenheiten für ungezwungenen und unverbindlichen Sex.

Lässiger Sex in Norge

In Bars und Clubs kann man das Nachtleben als Single oder als Abenteuersuchender in Norge genießen. Der zwanglose und unverbindliche Gelegenheitssex liegt hier ganz vorne auf der Wunschliste. Nach dem Motto „lässiger Sex in Norge“ gibt es in den Lokalitäten die Möglichkeit, ganz „legal“ einen One-Night-Stand zu buchen. Samstagnacht ist die ideale Zeit, wenn man „Casual Sex“ sucht, denn hier pulsiert das Leben in den Städten von Norge.

Die Einstellung der Norwegischen Frauen zum Casual Sex

Frauen aus Norge sind einfach offen und suchen gerne den Gelegenheitssex. Sie flirten gerne mit anderen und unterschiedlichen Männern und auch online floriert das Geschäft mit dem „organisierten Erotikabenteuer“ dem sogenannten „Casual Dating“. Die Treffen sind zwanglos und führen meist zu zwanglosem Sex. Diese moderne Sichtweise der Norwegischen Frauen ist beliebt, denn es Casual Sex ist ein unverbindlicher Spaß. Viele haben keine Lust mehr auf die ganz großen Emotionen und möchten modern leben und suchen regelrecht den unverbindlichen Spaß. Und interessierte Männer können hier aus dem großen Angebot auswählen. Frauen zwischen 25 und 50 Jahren sind einfach sexuell selbstbestimmt. Viele Sexologen sehen hier auch einen Zusammenhang zwischen diesem Phänomen, welches sich gerade bei Norwegischen Frauen besonders zeigt, und der fortgeschrittenen Emanzipation. Der gesellschaftliche Rahmen wird einfach durchbrochen, denn Casual Sex hat nichts mehr mit Prostitution zu tun. Die Frauen wählen selbst diesen Weg, entweder im geschützten Rahmen des Internets oder auch in den Hauptstädten von Norge.

Fazit: Casual Gratis Sex ist ein Trend in Norge, der lässigen Sex propagiert und viele Norweger stehen zu dieser offenen Dating-Kultur.