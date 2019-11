Mulighed gør tyve, siger de. „Afslappet sex“ kan oversættes med afslappet sex – sex, der kan fjernes på samme måde. Dette er fantastisk til for eksempel rejser, og Danmark ser ud til at væreen trendsætter inden for afslappet sex. Derfor Briff: bolleven!

Den danske dating historie

I Europa var danskerne de første, der åbent solgte porno til aviskiosker. I lang tid, også gennem nudistbevægelserne i 60’erne, var Danmark et godt valg, hvis du ville gøre mere i klitterne foruden solbadning. Danskere blev betragtet som seksuelt åbne, selvbestemte og smukke. Men i begyndelsen af ​​årtusindskiftet begyndte en bevægelse mod pruderi, vokset ud af den optimistiske vildfarelse i mediasammenligning af sociale netværk. I 2009 forsøgte selv dele af turistbranchen at modvirke denne tendens med forfalskede videoer, der promoverer Danmarks one-night stand samfund. Denne kontrasterende udvikling opdeler den danske dateringskultur i to lejre. En række dating-portaler hjælper nu ikke længere kun med at søge livets kærlighed, men giver også muligheden for at finde hele familier. Single, der vil have alt med det samme: ægteskab, børn, hus og hund. De danske kvinder, der er på udkig efter livsmålet her, har tilsyneladende nok af billedet til at have det let og være godt i sengen.

Ferie plus sex – den nye måde at rejse på

Den anden fraktion af dating-apps og datingsider lover sex. Ukompliceret, let at få og let at færdigbehandle. Afslappet sex er først og fremmest en ting: uden forpligtelse. Danskere, der bruger disse portaler, forstås ofte for at være oplyste kvinder, der vælger en sex-feminisme bias, hvem de skal gå i seng med hvornår og hvor. Dette er en klar merværdi for rejsende, der rejser: Book en ferie, download en dating-app, krydser grænsen, tilbragte to uger med en spændende dansk kvinde og derefter hjem igen. Sikkerheden for begge deltagere i eventyret er garanteret i det mindste rudimentært gennem appen, fordi nogle portaler tilbyder en covertjeneste: hvis kvinden – eller manden – ikke svarer på et aftalt tidspunkt, sendes en alarm til et telefonnummer, som Person, der tidligere er deponeret.

Det er smart, ikke kun i afslappet sex.

Afslappet sex som livssyn Der er stadig ingen tid og ingen tanke tilbage til familieplanlægning, så du kan hoppe fra seng til seng afslappet? Afslappet sex kan ganske enkelt ikke være mere end en one-night stand, men det er ikke et venskab plus. Dette passer sammen med den danske måde at være hurtig og nem med alle eller være personlig, men opbygge rigtige venskaber meget langsomt. Danske kvinder, der praktiserer afslappet sex, ønsker ikke at forpligte sig, men de ønsker socialt samvær. Bedst af alt i henhold til dine regler. Danskerne er vokset fra den danske datinghistorie og er opsat på at eksperimentere og er ofte meget uafhængige når det kommer til deres sexliv. Afslappet dating bliver mere og mere socialt acceptabelt og fratar mange kvinder at skulle beskæftige sig med dating. Spørgsmålet er, om denne overfladiskhed ved ren seksuel partnersøgning ikke på lang sigt vil føre til et tab af følelsesmæssig intelligens i dybere forhold. For ikke at nævne den magiske intimitet mellem kærlige mennesker.