Früher war alles besser. Das sagt sich so dahin, aber wie viel Wahrheit steckt wirklich in diesen Worten? Gerade in Bezug auf das heutige Dating kann man sich diese Frage durchaus stellen. Es scheint schwieriger zu werden, eine Beziehung zu führen, überhaupt einen passenden Partner zu finden, mit dem man sich eine Zukunft vorstellen kann. Wie haben sich unsere Eltern kennengelernt? Und unsere Großeltern? Welche Entwicklung nimmt die Datingkultur und wo führt der Weg hin? Fortschritt ist etwas Positives, aber manchmal ist es schwer, mit der Zeit zu gehen.

War früher wirklich alles besser?

Es war nicht besser, es war anders. Frühere Datingzeiten sind mit den heutigen nicht zu vergleichen. Nicht nur die Technologie hat sich weiterentwickelt, auch die neue Generation legt bei Partnerschaften und in der eigenen Entwicklung auf andere Eigenschaften wert, als ihre Eltern und Großeltern. Die Welt ist schnelllebiger geworden. Früher lernte man Menschen kennen, indem man mit ihnen sprach. Man sprach einander in Diskotheken, Cafés oder auf der Straße an. Man lernte einander über gemeinsame Freunde oder die Arbeit kennen. Das Internet und diverse Dating-Apps sparen Zeit und sind ständige Begleiter. Und sie bringen Menschen zusammen, die sich wohlmöglich nie über den Weg gelaufen wären.

Es gibt sie, die Erfolgsgeschichten. Man hört und liest sie immer häufiger. Paare, die sich über eine App kennengelernt haben, heiraten und kriegen Kinder. Man darf nicht nur eine Seite der Medaille betrachten. Online Dating bleibt Fluch und Segen, wie nahezu alles, was einen umgibt.

Online Dating – eine neue Welt voller Möglichkeiten?

Heutzutage greift man aus Zeitmangel und Bequemlichkeit gerne auf die Möglichkeiten zurück, die das Internet einem bietet. Online Dating ist längst ein akzeptierter Teil der Gesellschaft geworden. Seinen Partner über eine App oder ein Onlineportal zu finden, wird nicht mehr so kritisch beäugt wie noch vor einigen Jahren. Man investiert viel Zeit in seinen Job, in Hobbies, Sport und den Freundeskreis. Es ist eine willkommene Lösung, beim Warten auf den Bus oder bei einer Kaffeepause nach jemandem zu suchen, der zumindest optisch den Ansprüchen genügt. Denn viel mehr weiß man über sein Gegenüber vorerst nicht. Online kann man sich so geben, wie man sein will. Und das Risiko eingehen, beim ersten Eindruck im realen Leben zu enttäuschen. Genauso geht man das Risiko ein, enttäuscht zu werden. Natürlich gab es das auch schon vor zwanzig Jahren, aber sich eine neue Identität zuzulegen, wird durch das Internet vereinfacht und nicht selten genutzt.

Singles haben die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne eine Langzeitbindung einzugehen. Man kann konkret formulieren, worauf man Lust hat und noch für denselben Tag ein Date vereinbaren, in dem Wissen, das man sich zu nichts verpflichten muss. Diese Leichtigkeit und Freiheit ist durchaus ein Vorteil des Online Datings. Man ist freier und experimentierfreudiger.

Bindungsangst – das Problem einer neuen Generation in der Schweiz?

Mit vielen Möglichkeiten kommt auch die Überforderung. Man muss sich darüber klar werden, was man will und dauernd Entscheidungen treffen. Es ist einfacher geworden, sich mit Fremden zu treffen und sich danach nie wieder bei ihnen zu melden. Aus den Augen, aus dem Sinn. One Night Stands sind keine Seltenheit mehr und lassen sich online organisieren. Die Auswahl ist groß. Man will sich nicht festlegen und sich auf niemanden einlassen, der vielleicht von einem Date zum nächsten zieht und gar nicht daran interessiert ist, eine feste Bindung einzugehen. Die Angst davor, verletzt zu werden, ist allgegenwärtig. Beziehungen von Freunden scheitern, Eltern lassen sich scheiden und alle scheinen ständig auf der Suche zu sein. Es fällt nicht leicht, Vertrauen aufzubringen und sich fallen zu lassen. Da gibt es noch so viel, was man noch nicht gesehen und erlebt hat. Auf der einen Seite wird man mit Trennungen und Suchenden konfrontiert, auf der anderen mit dem Versprechen nach der wahren Liebe. Es ist nicht einfach, sich zwischen diesen Extremen zurecht zu finden und in einem breiten Angebot fündig zu werden. Dating ist also komplizierter geworden, weil es kaum noch Grenzen gibt, keine Einschränkungen mehr, man kann jederzeit alles haben. Aber es bietet auf die Möglichkeit, unkompliziert zu daten, viele verschiedene Menschen kennenzulernen und sogar im Ausland schnell neue Kontakte zu knüpfen, noch bevor man das Hotel verlässt. Man muss sich also zuerst mit seinen eigenen Erwartungen auseinandersetzen, bevor man die Vorzüge des Online Datings genießen kann.