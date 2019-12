Der berüchtigte One-Night-Stand- also einfacher Sex ohne Liebe, ohne Verpflichtungen, Chats, Telefonanrufe oder nochmalige Treffen- wohl Jeder in Österreich kennt in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis eine oder mehrere Personen, die bereits schon einmal einen ONS (One-Night-Stand) hatten. Doch wie sieht es am Morgen „danach“ aus? Bereuen Frauen- als das emotionale Geschlecht den ONS eher als Männer? Und wenn ja, wieso?

Wie kommt es überhaupt zum One-Night-Stand?

Zum ONS kommt es in der Regel mit fremden Männern, die die Frau meist auswärts, zum Beispiel in einer Bar oder einem Club kennen lernen. Meist spricht der Mann die Frau an oder sie tanzen im Vorfeld miteinander, tauschen auch erste Zärtlichkeiten wie Küsse oder Streicheleinheiten miteinander aus. Erreicht die Stimmung ihren prickelnden Höhepunkt, folgt meist die Frage: „Zu mir oder zu dir?“, ein oft untrügliches Zeichen, dass das Gegenüber an mehr interessiert ist, als die Frau zum Beispiel „nur“ nach Hause zu bringen. Nach der miteinander verbrachten Nacht geht der „Übernachtungsgast“ in der Regel schnell seiner Wege- sofern nicht explizit ein weiterer Kontakt oder zu Beispiel ein ausgedehntes Frühstück mit (oder ohne) zweiter Runde vorgeschlagen wurde.

Der kleine, aber feine Unterschied zwischen Frau und Mann

Obwohl in den meisten Lebensbereichen nahezu Gleichheit zwischen Frau und Mann herrscht, kann dieser Fakt nicht gänzlich auf die One-Night-Stands übertragen werden. Etliche Studien, beispielsweise aus den USA haben ergeben, dass Männer im Gegensatz zu Frauen nicht nur häufiger die Chance auf einen ONS ergreifen, wenn sie sich ihnen bietet, auch die Reue am nächsten Morgen betrifft in der Häufigkeit eher das weibliche Geschlecht. Doch warum ist das so?

Auf der einen Seite steht der Sex an sich- Männer können in den häufigsten Fällen einen Orgasmus erreichen, selbst wenn sich die Frau im Bett als eher „mittelmäßig“ entpuppt, somit müssen sich die Männer nicht unbedingt von ihren Gefühlen leiten lassen und kommen schneller und unkomplizierter auf ihre Kosten. Frauen hingegen brauchen oft eine Warmlaufzeit, ein mitunter längeres Vorspiel, um zum Orgasmus zu kommen- wenn sie ihn überhaupt bekommen. Zum anderen spielen Emotionen und Gefühle, dass eigene Wohlbefinden eine große Rolle, gerade wenn es ins Schlafzimmer geht. Zudem ergab eine weitere Studie der Universität Texas, dass sich Frauen auch Sorgen vor Geschlechtskrankheiten oder gar ungewollten Schwangerschaften machen. Der Mann ist auf den ersten Blick beim ONS also gar nicht von diesen Problemen betroffen.

Der „gute Ruf“- warum die Gesellschaft Frauen und Männer nicht gleichbehandelt

Aus weiteren Umfragen lässt sich ableiten, dass Frauen ebenso Lust auf einen ONS verspüren wie Männer, sie sich aber nach dem ONS (oder auch mittendrin) sehr große Gedanken um ihren Ruf machen. In etlichen Gesellschaften- auch den westlichen- gelten Frauen, die gerne ONS nachgehen als „Schlampe“, „billig“ „leicht zu haben“ und vieles weitere mehr. Gehen Männer hingegen „auf die Jagd“ können sie sich ohne Scham vor ihren Freunden oder Kollegen brüsten, Frauen hingegen haben es nicht so einfach und halten sich mit ihren Erzählungen auch im Freundeskreis eher zurück.

Wer macht den ersten Schritt?

Ein weiteres Indiz, warum Frauen einen ONS öfter bereuen als Männer, fördert eine Umfrage einer Studie aus den USA zu Tage: dort wurde festgestellt, dass Frauen, die aus Eigeninitiative einen Mann angesprochen und mit ihm einen ONS verbracht hatten, diesen oft weniger bereuten als Frauen, die vom Mann angesprochen worden waren. Das Frauen ihr „Objekt der Begierde“ überhaupt ansprechen, hat auch mit einem Selbstbewusstsein und auch Körperbewusstsein zu tun. Frauen, die sich nicht wegen ihres Körpers oder ihrer Lust schämen, sprechen eher die Männer „ihrer“ Wahl an, behalten somit ein Stück Kontrolle und können den ONS ganz anders erleben und ggf. genießen. Frauen, die hingegen von Männern angesprochen werden und somit ein Stück Kontrolle „abgeben“, haben eher ein schlechtes Gefühl nach einem ONS. Zwar können sie die Avancen eines Mannes, der sie zu sich nach Hause einlädt, aber ablehnen, dennoch bleibt ein ungutes Gefühl zurück, selbstverständlich nicht bei allen Frauen.

Schnelllebige Apps: der nächste ONS ist nur einen Klick entfernt

Ob Tinder, Lovoo und wie sie nicht alle heißen- gerade Dating Apps machen es den Österreichern Frauen (und Männern) einfach, unkompliziert zu einem ONS zu gelangen. Dennoch sind die Frauen hier eher zurückhaltender, wenn es um ONS geht, fragen zum Beispiel nicht direkt, ob man Interesse an einem ONS hätte, während Männer viel subtiler vorgehen. In Hook-Up oder Pick-Up Foren tauschen sich vor allem Männer über ihre Eroberungen oder Frauentypen aus, die sie am „liebsten“ aufgabeln, als seien die ONS eine Art Volkssport. Auch hier unterscheiden sich Männer und Frauen. Gerade gesellschaftstechnisch ist ein Umdenken nötig, um Frauen bei einem ONS die gleichen „Rechte“ und guten Gefühle zuzugestehen wie den Männern.